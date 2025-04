En medio de la incertidumbre económica provocada por la guerra de aranceles impulsada por el presidente Donald Trump y el temor a una posible recesión global, los estadounidenses buscan maneras de ajustar sus presupuestos. Según un estudio realizado por Forbes Advisor, los hogares en EE.UU. gastan entre U$D 3 683 y U$D 5 970 al año en alimentos, y este gasto varía considerablemente dependiendo del supermercado al que se acuda.

Conocer qué tiendas ofrecen precios más elevados y cuáles permiten ahorrar puede ser clave para quienes intentan hacer rendir su dinero en tiempos de inflación.

USA: Los supermercados con los precios más altos

Un análisis de Work and Money ha revelado cuáles son los 10 supermercados cuyos precios superan la media nacional. Entre estos, se encuentran cadenas conocidas por ofrecer productos de alta calidad, como Whole Foods Market, Erewhon y The Fresh Market. Aunque la oferta de productos gourmet y experiencias de compra exclusivas justifican los altos precios, algunos supermercados como Publix y Harris Teeter cobran más por productos comunes, lo que los convierte en opciones poco recomendables para quienes tienen presupuestos ajustados. La lista completa incluye:

Whole Foods Market

Erewhon

The Fresh Market

Gelson’s Markets

Safeway

Publix

Harris Teeter

Ralphs

Sprouts Farmers Market

Giant Food

Mientras tanto, supermercados como Aldi se destacan por sus precios bajos y continúan siendo una opción popular entre quienes buscan maximizar su presupuesto.