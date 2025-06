USA: Cierra The Chocolate Tree, la tienda que inspiró la frase más famosa de Forrest Gump

The Chocolate Tree, una de las tiendas más queridas de Beaufort, Carolina del Sur, cerró sus puertas luego de 50 años de actividad. Reconocida por su extensa variedad de bombones artesanales y por su vínculo con la icónica película Forrest Gump, la tienda dejó de operar oficialmente el pasado jueves 29 de mayo, generando tristeza entre residentes y visitantes.

El local no solo se destacó por su oferta de chocolates, sino también por su valor cultural. Según relatos locales, durante el rodaje de Forrest Gump, actores como Sally Field frecuentaban la tienda. De hecho, se cree que sus famosas cajas de bombones inspiraron la célebre frase del personaje de Tom Hanks: “La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar”.

El cierre de una tradición y el reflejo de una industria en declive

La decisión de cerrar The Chocolate Tree no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia preocupante para las pequeñas tiendas especializadas, que enfrentan altos costos operativos y una competencia creciente con el comercio electrónico. “Este tipo de negocios dependen mucho del turismo y de las visitas locales. Hoy, eso ya no alcanza para sostenerse”, explica un análisis de The State sobre el declive de minoristas.

Con más de 60 variedades de chocolates —incluyendo trufas, tortugas de caramelo y bombones sin azúcar—, el local era una parada obligada para quienes visitaban la región. Pero, como ha ocurrido con cadenas como Joann Fabrics o Party City, las dificultades económicas terminaron imponiéndose.

El cierre de The Chocolate Tree marca el fin de una era para Beaufort y para quienes crecieron con sus dulces, pero también es un símbolo del reto que enfrentan los comercios tradicionales frente al avance imparable de las grandes marcas y las plataformas online.