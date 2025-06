Starbucks, una de las cadenas de cafeterías más extendidas en Estados Unidos y en el mundo, anunció recientemente el lanzamiento de un nuevo aditivo que renovará totalmente la manera de ingerir los productos de su carta. La compañía ha creado una espuma proteica que podrá añadirse a cualquiera de sus bebidas, y que promete convertirse en el insumo predilecto de sus clientes más aficionados al mundo fitness y al cuidado de la salud.

Durante un evento llevado a cabo en Las Vegas, denominado Starbucks Leadership Experience, la compañía presentó la espuma proteica sabor a plátano, que será introducida en su menú en un futuro no tan lejano. Actualmente, este aditivo se encuentra en fase de prueba, y está siendo testeado en 5 cafeterías seleccionadas del país (aunque no se han revelado cuáles) como parte del programa piloto “Starting Five”.

La espuma, cuya primera combinación sería con el Iced Caffee Latte, podrá adaptarse a cualquiera de las bebidas de la marca, y si bien su primera versión es sabor plátano, se espera que también aparezca en sabor chocolate e incluso en una versión sin sabor en el futuro. La espuma, según lo afirmado por la compañía, añade entre 15 y 18 gr. de proteína a las bebidas.

Espuma proteica de Starbucks responde a hábitos de clientes

Esta innovación ha sido lanzada por la compañía para responder a una necesidad creciente de los consumidores, en vista de que la cultura del fitness, del cuidado de la salud y el hábito de añadir proteínas a las comidas diarias van en crecimiento exponencial. De hecho, muchos de los clientes de Starbucks, según afirma el CEO de la compañía, Brian Niccol, habían adoptado la costumbre de llevar sus proteínas propias a los establecimientos y añadirlas a las bebidas que pedían.

Con este nuevo lanzamiento, los clientes ya no tendrán la necesidad de mezclar sus propias proteínas y, asimismo, podrán evitar muchos inconvenientes, ya que el resultado de dicha combinación no era el más idóneo. Como ocurre con la mayoría de las proteínas en polvo, al ser mezcladas con la bebidas tendían a formarse grumos. La solución de Starbucks, al presentar la proteína en forma de espuma, acaba con este problema.

No se ha liberado una fecha para su lanzamiento oficial, pero Niccol afirmó que podría expandirse a las cafeterías a nivel nacional en algunos meses, y estima que su alcance masivo tardará unos pocos años.

El consumo de proteína está en crecimiento

La innovación de la cadena también forma parte de su estrategia para mejorar su posicionamiento en el mercado, lo que busca lograr adaptándose a sus clientes. Pese a continuar siendo una de las marcas de bebida más populares, las ventas de Starbucks cayeron en 1 % en Estados Unidos durante el primer trimestre del año 2025, según el portal Fast Company, y en los últimos meses del 2024 ya había experimentado una baja de 4 %.

Por contraste, el consumo de proteínas ha incrementado considerablemente a nivel mundial, sobre todo entre la generación Z. De acuerdo a Food News Latam, durante el 2024, el segmento de productos altos en proteína alcanzó a valer U$D 85 mil millones, y se espera que crezca en un 8% anual hasta el 2030.

Así, Starbucks busca incrementar sus ventas y asegurar la fidelidad de sus clientes sumándose a una tendencia cada día más creciente entre los consumidores.