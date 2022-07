Una bebé de 6 meses se encuentra hospitalizada y, tras 4 meses de espera, aún no la reciben en el Hospital del Niño de Breña ni de San Borja | Fuente: Andina / referencial

A través del Rotafono de RPP Noticias, la madre de una bebé de 6 meses con Síndrome de Down, informó que desde hace 4 meses espera que el Hospital del Niño de Breña o San Borja permitan el ingreso de su hija para que sea operada del corazón debido a una malformación congénita.

Sin respuesta

La señora Linet Montalván Llactallo señaló que, actualmente, la menor se encuentra internada en el Hospital Nacional San Bartolomé donde debe permanecer conectada a un ventilador mecánico para continuar estable.

Los médicos encargados de su atención le informaron que la niña debe ser trasladada al Hospital del Niño de San Borja o de Breña debido a su edad y la especialidad médica a fin de que pueda ser sometida a una operación al corazón.

Por ese motivo, en el Hospital Nacional San Bartolomé se tramitó el documento de referencia, pero, hasta la fecha, la menor no ha podido ingresar a ninguno de los dos establecimientos de salud especializados en pediatría de la capital.

"En estos 5 meses y medio, nunca le dieron una cama UCI a mi hija. En el Hospital del Niño de San Borja tampoco se la dieron. Mi hija no puede comer hasta la actualidad, no puede tomar su leche, no se alimenta con normalidad porque ella tiene una malformación congénita porque tiene Síndrome de Down, ella está conectada a un respirador", explicó la madre.

Según Montalván, cuando ella consultaba el motivo por el cual no recibían a su hija, el Hospital del Niño de San Borja y de Breña le decían que las salas de operaciones se encontraban en mantenimiento y que debía esperar puesto que no contaban con camas disponibles.

Positivo a COVID-19

Además, el día de ayer, cuando el Hospital del Niño de San Borja había aceptado la referencia y estaban haciendo los análisis médicos respectivos a la niña, le dijeron que la menor había dado positivo a COVID-19.



"El día de ayer me dijeron que el Hospital de San Borja la iba a recibir, pero, a la 1 de la madrugada cuando le han estado sacando los análisis para que la refieran, me dicen que mi hija ha salido positivo a COVID”, señaló.

Linet Montalván no se explica cómo su pequeña se contagió con la enfermedad, porque supone que debe estar en un área aislada y desde que ingresó al establecimiento de salud no ha salido a ningún otro espacio fuera del hospital.

La madre de la menor dijo estar desesperada pues no ve a su hija desde que fue internada hace 5 meses y solicita que la acepten lo más pronto posible para que sea operada y así se mejore su condición de salud.

