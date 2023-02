Desde que estalló toda la polémica con Biyín, AuronPlay ha estado en silencio por un buen tiempo. Sin embargo, algunos de sus fans esperaban más noticias respecto a su regreso. Aunque el mensaje que dejó en su servidor de Discord, recalcó que desea alejarse de todo.

Hasta el momento, el streamer no tiene una fecha de retorno a las transmisiones en Twitch.

Reapareció en las redes

Hace dos días, AuronPlay publicó una historia en su cuenta de Instagram, lo cual llenaba de esperanza a sus seguidores. No obstante, el streamer borró dicha publicación minutos después, ya que estaba relacionado con toda la polémica con Biyín y el mensaje estaba dirigido a sus detractores.

En la historia, se apreciaba un pequeño extracto de una entrevista en un talk show de Estados Unidos al actor chileno Pedro Pascal, quien estaba enseñando como se debe pronunciar correctamente su nombre. Los fans del catalán lo interpretaron como una señal que Auron está de buen humor, a pesar del escándalo.

El mensaje que dejó en Discord

El creador de contenido español sorprendió a sus fanáticos luego de dejar un mensaje en su servidor de Discord. "Escribo este mensaje para informarles que estoy mejor y que voy a aprovechar este parón para hacer algunos cambios en mi estudio", explicó AuronPlay.

"No sé el tiempo que me llevará, no hay fecha de regreso ni sé exactamente qué haré al volver, eso lo iré viendo con el tiempo... Ahora mismo solo quiero estar tranquilo y en paz", dijo el streamer. Por último, remarcó que todo lo hace en beneficio de su salud mental y la del resto.