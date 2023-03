AuronPlay regresa a Twitch con nuevo setup y más de 15 millones de seguidores

¡Regresó el rey! Luego de llegar a la impresionante cifra de 15 millones de seguidores en Twitch, AuronPlay volvió a stremear. Tras varias semanas de ausencia, Auron regresó este miércoles 15 de marzo a transmitir en directo en su canal oficial de la web morada. Asimismo, estrenó un nuevo setup para todos sus fanáticos.

Está de vuelta

Luego de protagonizar un polémico escándalo junto a su novia Biyin, el popular ‘Calvo’ regresó con un nuevo setup e ilusiones renovadas. Tras el final de los Squid Craft Games 2, Auron reveló que se desconectaría de las redes sociales.

El nuevo setup de AuronPlay luce más profesional que el anterior, pese a no tener tantos cambios notorios. Las variaciones principales se realizaron en los muebles, ya que cambió los antiguos por unos nuevos de color negro. Además, el famoso Rodolfo ya no se encuentra a su lado, sino en un estante detrás de él. Según sus propias declaraciones, la renovación no está terminada en su totalidad.





La polémica de Squid Craft Games 2

Auron ha decidido dejar los temas polémicos de lado, aunque se animó a hablar sobre el ganador de los Squid Craft Games 2. Ante los reclamos de diversos creadores de contenido por la victoria del estadounidense SapNap, Auron lanzó un contundente mensaje. “Si quieres que ganen hispanohablantes, no invites a gente que no es hispanohablante”, señaló el catalán.





Nuevo récord

Para amenizar su regreso a la plataforma morada, AuronPlay festejó su récord de más de 15 millones de seguidores en Twitch. De acuerdo con los números oficiales, es el segundo streamer con mayor número de seguidores a nivel mundial, ubicándose un escalón debajo de Ninja.

AuronPlay -anteriormente- reveló que sigue pensando en proyectos futuros. Aunque ve difícil lanzar TortillaLand 3, el streamer destacó que -posiblemente- organice un Minecraft Extremo 2 antes de fin de año.