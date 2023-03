AuronPlay y la vez que reaccionó a los videos de Tongo: "Me declaro fan tuyo"

La música de Tongo trascendió fronteras gracias a sus peculiares covers y a las reacciones que realizaban famosos youtubers. Uno de los más conocidos y que tuvo algunos cruces con el propio cantante fue AuronPlay.

Por el año 207, cuando el intérprete de "La pituca" empezó a lanzar algunas parodias de temas icónicos, el straemer español no tuvo mejor idea que reaccionar a sus videos. El primero que vio y del que emitió una opinión fue "Chop Suey" de System o Down. Y si bien la reacción no fue positiva, generó una respuesta graciosa de Tongo.

Esto fue muy valorado por Auron, quien empezó a destacar su trabajo. "Hace una semana hice un video titulado 'El peor cantante de la historia', y el protagonista era un tal Tongo. En ese video cometí un error y lo llamé como el nombre de la canción 'Chop Suey'. Y Tongo, la verdad, se cabreó conmigo", indicó el creador de contenido español.

Sin embargo, aseguró que no es un bien cantante. "En lo del nombre, sí, yo me equivoqué, pero como cantante, aunque hagas parodia, es una parodia que no suena bien. Eso es lo que quiero que entiendas. Que es divertido ver tus videos, sí; que es una parodia, sí; que está hecha de buen rollo, sí; pero entiende que, musicalmente, suena como una ****. Pero, aun así, considero que tus videos son divertidos", complementó AuronPlay.

A pesar de ello, afirmó que era Tongo era un Dios y que entendía por qué la gente lo apoyaba. "Qué maravilla es internet. Tongo, me declaro en este momento tu fan. Ahora entiendo la gente que te apoya. Es que corrijo. Eres Dios. Aunque lo veamos como cabreado, Tongo se tomó mi video con bastante humor", finalizó.

ElZeein se pronuncia tras muerte de Tongo

Uno de los primeros streamers que se ha pronunciado tras la muerte de Abelardo Gutiérrez es ElZeein. A través de sus redes sociales, le dedicó un sentido mensajes.

"Tongo, amigo, que en paz descanses. Tuve la oportunidad de conocerte y compartir contigo anécdotas que jamás olvidaré. Tu talento y carisma rompió toda la escena y no hubo barrera, ni la del idioma, que impida que brillases como la estrella que eres. Tienes un lindo espacio en mi corazón, Tongo amigo.

