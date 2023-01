Bolivia vs. Ecuador EN VIVO por el Sudamericano Sub 20: hora y cómo verlo via TV y streaming

El Campeonato Sudamericano Sub 20 Colombia 2023 no para y realizará el encuentro entre las escuadras de Bolivia vs. Ecuador por la segunda fecha de la competencia este domingo 22 de enero. Como se recuerda, las selecciones pelean por los cupos al mundial de la mencionada categoría.

'La Tri' viene de ser el último campeón en la anterior edición y espera a volver a repetir la hazaña que consiguió años atrás. Por su parte, los altiplánicos quieren hacer una buena campaña en el presente torneo.

La previa Bolivia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20

Ecuador llegó a proclamarse el campeón de la pasada edición del torneo, consolidando a toda una generación, la cual sería vital para armar su plantel de cara al Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Jimmy Bran quieren volver a repetir la hazaña y esperan quedarse con los tres puntos.

Por su lado, los chicos de Pablo Daniel Escobar tienen como objetivo hacer una buena campaña e intentar conseguir uno de los cupos para el mundial de la categoría en Indonesia. Sin embargo, el director técnico no podrá contar con la joven promesa Miguel Terceros del Santos de Brasil, por lo que se espera que Erin Vaca y Bruno Poveda se luzcan dentro del campo de juego.

Posibles alineaciones Bolivia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20

Bolivia: Bruno Poveda; Yomar Rocha, José Herrera; Eduardo Álvarez, Denilson Durán; Carlos Sejas, Ervin Vaca; Fabricio Quaglio, Lucas Chávez, Daniel Ribera y Fernando Nava.

Ecuador: Gilmar Napa, Luis Córdova, Orlando Herrera, Garis Mina, Yeltzin Enrique, Patrickson Delgado, Patrick Mercado, Óscar Zambrano, Patrik Mercado, Alan Minda, Justin Cuero y José Klinger.

Horarios Bolivia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20

México y Nicaragua: 3:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.

Estados Unidos: 4:00 p.m. (EST)

Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina: 6:00 p.m.

Donde ver Bolivia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20

El partido Bolivia vs. Ecuador será transmitido por la señal de TyC Sports y TyC Sports TV este domingo 22 de enero. En Perú se difundirá por DirecTV.

🛡️🏆 ¡A DEFENDER EL TÍTULO!



🤩 La selección Sub-20 de Ecuador portará el parche de CAMPEÓN en el #Sudamericano2023 #LaTri 🇪🇨 debutará en el torneo este viernes 20 de enero ante Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/H2Nbeq6hxn — HAT TRICK TV ⚽️🎙🇪🇨 (@hattrick_tv_) January 18, 2023