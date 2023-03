'Canelo' Álvarez peleará contra John Ryder en el estadio de las Chivas

El Estadio Akron será el escenario para el regreso de Saúl Álvarez a Jalisco. El boxeador confirmó que tendrá una pelea contra el británico John Ryder en la casa de las Chivas.

'Canelo' está contento de volver a México, por lo que espera contar con el apoyo del público azteca.

El retorno de 'Canelo'

Saúl Álvarez recuerda con cariño sus primeras peleas en Jalisco y ahora podrá volver a su tierra natal. El pugilista hizo oficial el acuerdo para pelear contra John Ryder en el Estadio Akron el próximo 6 de mayo. El tapatío disputará su combate en suelo azteca después de mucho tiempo.

"Muy contento, después de 12 años de no venir a pelear, regresar con todo lo que he hecho en el boxeo y como indiscutido, contento de regresar a Jalisco. También (pelear en México), me acuerdo cuando peleaba en la Arena Jalisco, muy contento y orgulloso de volver con la gente que me empezó a conocer y a apoyar, agradecido con todos", expresó 'Canelo'. De igual forma, mostró una recuperación favorable después de su lesión en la muñeca.

¿Quién será el rival de 'Canelo'?

'The Gorila' es un boxeador que nació en Londres, Inglaterra. Hizo su debut profesional en el 2010 y -actualmente- tiene un record de 32 (18 K.O.) -5-0. En el ranking mundial de la división supermedianos, ocupa el segundo lugar.

Asimismo, es el portador del campeonato interino de peso supermedio de la OMB, luego de vencer a su compatriota Zach Parker. Respecto a su combate con 'Canelo', el británico se mostró agradecido con su rival por la oportunidad de pelear en México.

"Agradecer a Canelo por darnos esta oportunidad, esto es básicamente en lo que tenemos enfocada nuestra mente, agradecer a Eddie Hearn y todas las personas que nos permiten estar aquí, agradecer de corazón a todas las personas que han creído en mí", comentó el pugilista.