¡Una lástima! Top Rank deja fuera de los mejores boxeadores del año 2022 a Canelo Álvarez

‘Canelo’ Álvarez ya no es parte de los 4 mejores boxeadores del 2022 y la noticia deja entrever que no ha sido el mejor año para el boxeador, y es que a esto se suma no solo la segunda derrota en toda su carrera, sino, además, una lesión en su mano izquierda.

¿Ha sido tan mal año como para dejarlo fuera de la lista?

En mayo del 2022, Saúl Canelo tuvo su segunda derrota en toda su carrera, a manos de Dmitry Bivol, episodio nada grato, que al parecer fue el combate que marcó su salida de la lista de los 4 mejores boxeadores. Además de la pérdida, tuvo que lidiar con una operación de mano que le impidió entrenar durante 60 días.

Ni su victoria en septiembre frente a ‘GGG’ Gennady Golovkin, cuya pelea dejo al público indiferente por la exhibición que dio en ese momento, en el cierre de su trilogía, le bastó para poder acceder a la lista de Top Rank. Fue después de este encuentro, que canelo mencionaría sobre su lesión y posterior cirugía.

Este tema dejó a la promotora con 4 finalistas para el título de mejor boxeador del 2022: Tyson Fury, Naoya Inoue, Devin Haney y Shakur Stevenson.

El regreso de Canelo Álvarez

Si bien Canelo sigue entrenando para recuperarse de la cirugía de mano, ya se encuentra planeando su siguiente combate que se daría en mayo de 2023, aunque aún no se conoce el rival con el que se enfrentará.

¿Le dará Dmitry Bivol la revancha a Canelo Álvarez?

El boxeador Dmitry Bivol ya ha mencionado que no le interesa dar una revancha al mexicano, al menos por el momento, está concentrado en su futura pelea de unificación contra su compatriota Artur Beterbiev.

Top Rank y el listado de mejores boxeadores

Top Rank es una promotora de boxeo con sede en Las Vegas y Rige y una de las principales en su rubro en Estados Unidos. Su misión es ayudar a los boxeadores en sus carreras, así como producir los combates más emocionantes a nivel mundial.

El ranking libra por libra escoge a los mejores boxeadores sin importar el peso. Son varios los parámetros a tener en cuenta, pero el portal Lineal Boxing Champions destaca tres de estos:

Actuaciones recientes.

Victorias sobre rivales de alta calidad

El estilo con el que se consiguieron esas victorias.