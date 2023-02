Colombia vs Ecuador EN VIVO por el Sudamericano SUB 20: hora y cómo verlo vía TV y streaming

El Campeonato Sudamericano Sub 20 2023 no se detiene. Este lunes, Colombia vs Ecuador disputarán un encuentro de alto impacto en el Campín de Bogotá.

Entérate a qué hora empieza el partido y por dónde verlo EN VIVO vía canales de TV y streaming.

Colombia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20: la previa

Los dirigidos por Héctor Cárdenas pudieron recuperarse la jornada pasada cuando vencieron 3-0 a Paraguay. Por esa razón, los anfitriones serán cautelosos con su rival, pues un nuevo tropiezo los puede alejar del mundial de la categoría.

Por su lado, los ecuatorianos no han sumado ni un solo punto desde que clasificaron al hexagonal final. Las caídas ante Brasil y Uruguay dejaron malas impresiones dentro del campo de juego. No obstante, Jimmy Bran sacará a su mejor once para intentar salir del mal momento y darle una alegría a su fanaticada.

Lee también: Colombia goleó a Paraguay 3-0 y sueña con clasificar al Mundial Sub 20 en Indonesia.

Colombia vs Ecuador Sudamericano Sub 20: posible alineaciones

Colombia: Marquines, Salazar, Álvarez, Mantilla Camargo, Ocampo, Castillo Manyoma, Puerta Molano, Torres, Cortés, Monsalve y Cabezas.

Ecuador: Napa, De la Cruz, Mina, Bautista, Erique Villigua, Mercado, Castillo, Delgado, Median, Cuero y Minda.

Colombia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20: horarios

México y Nicaragua: 19:00 p.m.

Estados Unidos: 20:00 p.m. (EST)

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 21:00 p.m.

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina: 22:00 p.m.

España: 02:00 a.m. (07 de febrero)

Colombia vs. Ecuador Sudamericano Sub 20: dónde verlo

El partido se jugará hoy en el Estado Campín de Bogotá. Será transmitido en tierras colombianas a traves de la señal de GOL Caracol y DirecTV Sports para el resto de Sudamérica.





¡𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨!



🆚 🇪🇨

🗓️Lunes 6 de febrero

🕗 8:00 p.m. (hora COL)

🏟️ El Campín, Bogotá

🏆 @CONMEBOL Sub 20 2023#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/KpDWMhDlGW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 6, 2023