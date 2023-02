Diego Cocca asiste a duelo entre Chivas vs Tijuana como nuevo DT de la Selección Mexicana

El DT de la Selección Mexicana, Diego Cocca, empezó con los trabajos de preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos-Canadá-México 2026. El entrenador del ‘Tri’ inició una gira para analizar el nivel de los jugadores de la Liga MX. Ahora fue el turno del partido entre Chivas de Guadalajara y Xolos de Tijuana.

Trabaja de ojeador

Tras presenciar el duelo entre América vs Necaxa en el Estadio Azteca, el argentino Diego Cocca asistió este miércoles 15 al Estadio Akron. El estratega presenció el triunfo por 2-1 de las Chivas ante Xolos.

A través de sus redes sociales, Chivas agradeció al DT por asistir al encuentro. Asimismo, Cocca también declaró a su salida del estadio. "Quería agradecerle a la afición de Chivas y por supuesto a Amaury Vergara, Fernando Hierro por la invitación, el recibimiento. Hoy estoy aquí en el Akron porque estoy en un equipo grande del futbol mexicano con mucha historia, con puros mexicanos y estamos buscando el talento que necesitamos para la selección”, expresó el argentino.

FMF visitó a Rayados

Por otro lado, el director ejecutivo del Comité de Selecciones Nacionales de la FMF, Rodrigo Ares de Parga, estuvo presente en el duelo de Monterrey vs Querétaro.

Ante esto, el DT de Rayados, Víctor Vucetich, se refirió a la gira de Ares de Parga. “No lo he visto yo en lo particular, sé que ha andado acá, me mando un saludo nada más y es todo. Él venía trabajando con Querétaro, pero se aprovecha también de que vea a los jugadores y puede ser una información muy buena para nuestra selección. Hay varios jugadores tienen esas condiciones para poder ser considerados”, expresó el directivo.