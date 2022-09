Edin Džeko y Miralem Pjanić se niegan a jugar partido amistoso con Rusia

Los jugadores Edin Džeko y Miralem Pjanić anunciaron a la Federación de Futbol de Bosnia que no jugarán el partido amistoso que se tiene planeado contra Rusia.

El actual delantero del Milán y el excentrocampista del Barcelona se mostraron firmes en su posición y hasta el momento no se sabe qué solución les dará la directiva de su país.

¿Por qué se niegan a jugar Edin Džeko y Miralem Pjanić?

El partido entre el país de la península balcánica y Rusia está programado para el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, dos de los más grandes referentes descartaron su presencia. ¿El motivo? Solidaridad con el pueblo de Ucrania.

Tanto Edin Džeko como Miralem Pjanić se mostraron en desacuerdo con que el amistoso se juegue contra Rusia, país que lleva una guerra contra los ucranianos a inicios de año.

A través de una entrevista al portal Klix, el capitán de Bosnia, Džeko, señaló que él solo estaba a favor de la paz.

"Estoy en contra de que se juegue ese partido. Yo siempre estoy solo por la paz (...) Me solidarizo con el pueblo de Ucrania en estos momentos difíciles para ellos", subrayó.

Asimismo, Miralem Pjanić recalcó que se sintió sorprendido de la decisión de su federación de continuar con el amistoso, puesto que ya les había anticipado que estaba en contra de jugar ese partido.

"No es una buena decisión. Me quedé sin palabras cuando lo supe. Los líderes (de la federación) conocen mi posición. Llamaron, me preguntaron qué pensaba sobre el partido. Dije lo que pensaba, y luego me sorprendió una decisión diferente. No es una buena decisión. Estoy sin palabras. Cuando la selección nacional comienza a jugar bien, siempre sale algo mal", reveló.

Piden boicotear el partido

La decisión de que Bosnia-Herzegovina juegue un partido contra Rusia no solo ha molestado a los jugadores de la selección Edin Džeko y Miralem Pjanić, sino a gran parte de la población.

Un grupo de aficionados han llamado al boicot del encuentro. En tanto, el sindicato de futbolistas se encuentra solicitando la destitución de la dirigencia que estuvo a cargo de programar el encuentro deportivo.