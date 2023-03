Gerard Piqué habló sobre la polémica foto con Zlatan Ibrahimovic: "Me podría comer la boca con él, pero no en el parking"

Gerard Piqué volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el campeón de mundo con España habló sobre la polémica foto con Zlatan Ibrahimovic. Su respuesta se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

La historia detrás de la foto

En la temporada 2009-2010 ocurrió un momento que llamó la atención de la prensa en aquel entonces: Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic fueron captados teniendo un momento muy 'afectuoso'.

Después de varios años, el exdefensor del Barcelona decidió contar lo que pasó ese día durante el after de la Kings League.

"En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club", dijo el presidente de la Kings League. "La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo fue la reacción de Zlatan", añadió Piqué.

El excentral de la selección española recordó que un periodista le preguntó al sueco si era homosexual, a lo que Ibrahimovic dijo lo siguiente: "No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y te demostraré que no soy gay".

Casi atropelló a un periodista

Jordi Martín denunció que el catalán trato de arrollarlo con su vehículo. "Esperé un buen rato, hasta que salieran de casa, y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas cosas. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera, que, por poco, casi me atropella", contó el hombre de prensa.

El español no se ha pronunciado acerca de la denuncia y sigue disfrutando de la compañía de Clara Chía, a pesar del revuelo que generó 'TQG'.