Shakira: "La idea de grabar la sesión con Bizarrap fue de mi hijo Milan"

Shakira habló por primera vez, luego del escándalo mediático que protagonizó tras su separación con Gerard Piqué. La cantante concedió una entrevista para el programa mexicano En punto, donde brindó detalles de su vida actual.

Shakira contó la influencia de sus hijos en su música

Uno de los temas más importantes sobre los que habló fueron sus hijos. La colombiana indicó que ellos son sus más fieles seguidores y que intervienen en la creación de sus canciones. "Ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa, porque tienen buenas ideas. Tienen mucho criterio, opiniones, siempre los escucho, siempre tienen algo que decir", expresó la barranquillera.

Shakira incluso confesó que Sasha, su hijo menor, tuvo participación directa en uno de sus videoclips.

"El arte gráfico de "Monotonía" lo hizo Sasha en su Ipad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony. Y le dije a Sasha: '¿Tú qué opinas?'. Y me dijo: 'No mami, yo te lo hago'. Y cogió y se puso en su Ipad. Cuando lo tuvo, me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony", reveló la colombiana.

Shakira confesó que su hijo influyó en su junte con Bizarrap

Por otro lado, la colombiana contó que su hijo mayor, Milan, fue quien la animó a juntarse con Bizarrap.

“Lo de la sesión #53 con Biza, es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo: 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino'. Y le digo: 'Mira Milan, mira quién me ha escrito'. Y era Bizarrap. Recuerdo que tengo grabado un audio de Milan, que le mandó a mi manager, en el que le decía: 'Jamy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap", relató.

Finalmente, Shakira se animó a contar una anécdota de cuando estaba grabando el videoclip con Bizarrap. "Además, cuando estábamos editando el vídeo llega y dice: 'Mamá, estás un poco lejos del micrófono ahí, eh. Hay que arreglar esto, esto y eso'. Tiene un ojo crítico como su madre. En ese sentido se parece muchísimo en la forma", agregó.

