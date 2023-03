Ibai mostró todo su enojo contra Gerard Piqué y el arbitraje de la Kings League: “Es lo más lamentable que he visto en mi vida”

¡Explotó de cólera! Porcinos FC cayó por 4-2 en tanda de shootout ante Aniquiladores FC en un duelo correspondiente a la décima fecha de la Kings League. En el ‘After Kings’ posterior a la jornada, el streamer español, Ibai Llanos, mostró su disconformidad con las decisiones reglamentarias.

Asimismo, tuvo palabras duras contra el Video Arbitraje de la competencia presidida por el exfutbolista español Gerard Piqué.

Ibai Llanos molesto con Gerard Piqué

El mandatario de Porcinos FC denunció que los directivos de la Kings League no soportan las críticas de sus propios miembros. “Y luego si alguien dice algo: ‘Hostia, deberías callarte’. Esto es prácticamente una dictadura. Todo de micrófonos, todo de cámaras, todo de reacciones. Todo de emociones, pero nos piden intentar no decir nada, cuando ni siquiera se sigue el reglamento de la competición o cuando los fueras de juego se hacen a ojo”, confesó el creador de contenido vasco.

Ibai aprovechó para lanzar una dura crítica contra el sistema de Video Arbitraje, la cual se realiza a través de clips de Twitch. “Yo no tengo ningún problema con los árbitros, yo tengo un problema con la liga que has montado. Los árbitros miran el VAR con un clip de Twitch en una pantalla gigante y tiran el fuera de juego a ojo. Es lo más lamentable que he visto en mi vida. Es, de verdad, hasta dantesco. Te lo digo en serio", mencionó en medio del ‘After Kings’ del último lunes 13 de marzo.

“Un árbitro tirando un fuera de juego mirando un clip de Twitch. Es algo complicado de ver. Sinceramente, me gustaría proponer que no haya VAR para el fuera de juego, porque da igual que haya VAR porque van a pitar lo que consideren oportuno en ese preciso momento. No tiene nada en qué basarse”, dijo el organizador de la Velada del Año en pleno programa de la Kings League.

Derrota de Porcinos FC

Porcinos FC perdió por 4-2 en tanda de tiros desde el mediocampo ante Aniquiladores FC, de Juan Guarnizo. Tras este resultado, el equipo de ‘Don Ibai’ marcha en la tercera ubicación de la tabla con 6 victorias y 4 derrotas, mientras que la escuadra de Juan se ubica en el noveno lugar de la clasificación con 5 triunfos y 5 derrotas.