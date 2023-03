‘Lobo’ Carrasco se rinde a los pies de Lionel Messi tras victoria en los premios 'The Best': “Él es dos Maradonas”

¡Orgulloso de él! El futbolista argentino Lionel Messi fue galardonado en los premios The Best como Mejor jugador del año 2022.

Esta noticia fue muy bien recibida por el exfutbolista español, Francisco ‘Lobo’ Carrasco, quien no se cansó elogiar el nuevo galardón de la ‘Pulga’ durante el programa El Chiringuito.

Feliz por Messi

El ‘Lobo’ Carrasco se ha caracterizado por ser uno de los defensores más fieles del argentino Lionel Messi. El actual panelista de ‘El Chiringuito’ aprovechó el momento para elogiar el Premio The Best de la ‘Pulga’, ganado ayer en la ciudad de París.

“Ganó todas las batallas, abrió los mares. Cuando se enfrentó a México, cuando estaba la presión de todo el mundo de que otra vez no iba a ganar, ahí estarían disfrutando, diciendo ‘el quinto mundial y tampoco lo gana’. Cuando abrió los mares contra México con ese zurdazo, iluminó el cielo, mi cielo, el cielo de todos los que amamos el fútbol y, sobre a todo, a Leo Messi. No fue el Dibu ni fue nadie de los grandes que le arroparon. Abrió los mares, iluminó el cielo. Y a partir de ahí, vimos el Mundial de Lionel Messi. Te lo dice alguien que jugó con Diego Armando Maradona. Nunca pensé que iba a decir esto: dos Maradonas es. Qué bueno es”, señaló el ‘Lobo’ Carrasco en el programa de Josep Pedrerol.

El exfutbolista español de 63 años vistió la camiseta del FC Barcelona desde 1977 a 1989, siendo compañero de Diego Armando Maradona durante su estancia en el cuadro blaugrana.

Al nivel de Pelé

El ‘Lobo’ Carrasco señaló que la supremacía de Lionel Messi solo puede ser comparada a la grandeza de Edson Arantes Do Nascimento, popularmente conocido como ‘Pelé’.

“Solamente Edson Arantes Do Nascimente, Pelé, sostuvo su nombre 16 años después. Es una barbaridad futbolística. Aunque lo quieran derribar, están hablando de él. 16 años después están hablando de él. Messi sigue ahí adelante de todos. Me siento desbordado, no pensé que podía tener tanta euforia. Es una emoción continua. Vamos día a día, semana a semana, disfrutemos lo que le quede en el nivel top. Él sigue en el baile y no ha entregado la corona. Ya no hay debates, con nada ni contra nadie”, aseveró el exatacante español.

