Melissa Paredes destruye a Ethel Pozo por su actuación en 'Maricucha': “Cuando no hay talento, no hay”

¡No se calló nada! Tras su salida de Préndete, Melissa Paredes despotricó en contra de varios personajes de la farándula peruana, incluida Ethel Pozo.

La exreina de belleza criticó la actuación de la hija de Gisela Valcárcel en Maricucha 2, producción de Michelle Alexander y protagonizada por la actriz Patricia Barreto.

“Le juro que no es por hablar mal porque cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero bueno. Pero cuando no hay talento, no hay”, expresó la expareja del ‘Gato’ Cuba.

Por otro lado, al ser abordada por las cámaras de Amor y fuego, la modelo le recomendó a Pozo evitar aparecer en todas las producciones de América Televisión. Asimismo, le aconsejó aprovechar a Julián Alexander, su esposo y a quien considera un gran director.

“Eso de querer estar en todo tampoco no es bueno, pero tiene un gran director al lado, no solo como esposo sino también que dirige muy bien, que es un capo, una gran productora como Michelle Alexander”, acotó.

Melissa Paredes revela los motivos que desencadenaron su salida de ‘Préndete’

El último viernes 10 de marzo, Melissa Paredes se despidió de Préndete, magazine que conducía junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

Al ser consultada sobre los motivos que desencadenaron su salida del programa, la exreina de belleza aseveró que -al parecer- Lady Guillén habría tenido implicancia en la cancelación de su renovación de contrato.

“En Trome salió esta noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto”, explicó.

A pesar de su salida de Panamericana Televisión, la modelo aseguró que continuará con su demanda en contra de Guillén.

“Se va a tener que defender en la vía legal, no sacando a alguien y ya. Yo de eso sí no quiero hablar por respeto. Espero que ahora sí respeten mi privacidad”, agregó.