Melissa Paredes sobre su salida de 'Préndete': “El problema no soy yo, el canal es frío”

El último miércoles, Melissa Paredes confirmó que no seguiría en Préndete. De acuerdo con sus propias declaraciones, el canal decidió no renovarle el contrato. “Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo y se me iba a renovar, se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, indicó la exesposa del Gato Cuba.

Sin embargo, este jueves, la aún conductora deslizó la posibilidad de que el mal momento del programa de Panamericana TV no se debe a ella, sino a que el canal es frío. Durante el ingreso de Belén Estévez, quien fue la invitada del magazine, hubo un cruce de palabras algo picante. "Huevito, dime algo. Están buscando a la nueva conductora. Por las dudas, me vine vestida de azul como los conductores oficiales", indicó la coreógrafa. Ante ello, Melissa Paredes respondió de manera tajante. "Belén, solo te voy a decir una cosa: el problema no soy yo, el problema es el canal que es frío".

La reacción de los conductores no se hizo esperar. Metiche lanzó una mirada preocupante, mientras que Karla Tarazona miró a la producción encontrando una posible respuesta. Tras ello, siguieron la conversación y el tema no fue a mayores.

Melissa Paredes y sus dobles

Previo al lío que se armó entre Melissa y Belén, la ex reina de belleza opinó sobre sus dobles. La conductora indicó que no le molesta en lo absoluto y espera que a ambas les vaya bien.

"Están en todo su derecho de que me comparen con aquí, con allá. Me han pasado peores cosas. No me molesta que me comparen. Son chicas regias, creo que una de ella está postulando de candidata a Miss Perú. Felicidades, que siga adelante. Y la otra es una gran cantante. El otro día estábamos hablando de ella", indicó Melissa Paredes.



