Karla Tarazona respalda a Melissa Paredes tras no renovar contrato: “Son decisiones que escapan de nuestras manos”

Melissa Paredes anunció su salida de Préndete luego de que no le renovaran contrato. La modelo brindó declaraciones durante la emisión del programa y recibió el apoyo de su compañera de conducción, Karla Tarazona.

Lee también: Melissa Paredes manda indirecta a Ethel Pozo y Janet Barboza: “Te pones el polito por el Día de la Mujer y después la destruyes”

Karla Tarazona lamenta salida de Melissa Paredes

Ante el anuncio de la salida de Melissa Paredes, su compañera Karla Tarazona manifestó que llegó a conocer mejor a la modelo. “No compartimos los mismos pensamientos, costumbres, tu forma de opinar, sin embargo, el conocer a una persona el día a día te hace ver un poquito más allá. Una cosa es lo que se proyecta en televisión, la careta que uno tiene, pero yo en estos dos meses he conocido un poco más de Melissa”, mencionó.

Por otro lado, dejó en claro que no estaba de acuerdo con la decisión del canal, pero que eran decisiones que no podía controlar. “Me da mucha pena porque me hubiese encantado que te quedaras con nosotros, seguir compartiendo esos pequeños momentos que quizás las mejores amigas, pero tenemos la misma meta por nuestro trabajo, hijos. Eso es lo que he apreciado sobre ti, decisiones que escapan de nuestras manos, me gustaría que te quedes también”, manifestó.

Melissa anunció su salida de ‘Préndete’

Este miércoles 8 de marzo, Melissa Paredes anunció su salida del programa Préndete. La modelo explicó que Panamericana decidió no renovarle el contrato que tenía por dos meses.

Lee también: Melissa Paredes denunció a Lady Guillén por difundir audios y videos de su hija

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, expresó.