Miguel Herrera sobre designación de Diego Cocca como entrenador del 'Tri': "Un mexicano hubiera sido mejor"

¡En desacuerdo! El ex DT de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, se animó a opinar sobre la llegada de Diego Cocca al ‘Tri’. Pese a que hizo público su interés de volver al banquillo del cuadro azteca, el ‘Piojo’ no fue elegido por la directiva. Tras ello, el entrenador no dudó en manifestar su malestar por la decisión final.

Miguel Herrera prefiere a un mexicano al mando del 'Tri'

El actual director técnico del Club Tijuana, Miguel Herrera, hizo pública su disconformidad ante la designación de Diego Cocca como DT de la Selección Mexicana.

"No es un mal técnico, es un gran técnico Diego Cocca, la baraja de entrenadores que estaba ahí era muy buena; yo estoy agradecido por haber estado entre esos nombres, y al final la elección fue de ellos, cualquiera pudo haber sido buen técnico. Insisto, para mí un mexicano hubiera sido mejor, pero eso no quiere decir que los extranjeros que estaban ahí no sean buenos”, mencionó el entrenador de 54 años.

Miguel Herrera también fue consultado sobre su sorpresiva llegada al Club Tijuana, el cual se ubica en la 14° posición de la Liga MX. "En todos los equipos a los que he llegado es con aspiraciones al título, la vez pasada también los agarré en un momento difícil, pero nuestra idea es llegar a lo más alto, nos quedamos en ese contexto de tratar de regalarle un título a la afición, esperemos que en este proceso se den lo resultados”, señaló el ex DT de la ‘Tri’.

Llegada de Diego Cocca a México

El argentino Diego Cocca fue designado el pasado 10 de febrero como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. “Se decidió que fuera el señor Diego Cocca, estamos convencidos de que fue una buena decisión y de que vamos a triunfar con Diego al frente, es un hombre trabajador, es un gran estratega”, declaró Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).