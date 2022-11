Mundial Qatar 2022: mamá se emociona al ver a su hijo defendiendo los colores de Canadá

Nadie se está perdiendo el Mundial Qatar 2022, mucho menos los familiares de los jugadores que han sido convocados.

Pero, la reacción de la madre de Sam Adekugbe, futbolista de la Selección de Canadá, se hizo viral en las redes sociales y fue muy comentado por los medios de comunicación.

A través de un video publicado en Twitter, se escucha a la mamá del jugador de Hatayspor de la Superliga de Turquía agradecer por el momento que vive su hijo en la actualidad. "Ese es mi hijo. Gracias, Jesús”, dijo la señora.



El clip fue realizado durante el partido entre Canadá vs Bélgica y no tardó mucho en hacerse viral en internet. Los usuarios se sintieron conmovidos por la felicidad de la mamá de este jugador y comenzaron a compartir el video. Y, de hecho, no es para menos: primero, es el debut mundialista de este jugador, y segundo, Canadá vuelve a la Copa del Mundo desde hace 36 años.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la mamá de Sam Adekugbe y para la selección canadiense en general, ya que, a pesar de realizar un buen partido, no fue suficiente para llevarse los tres puntos. El cuadro norteamericano perdió por 1 a 0 frente a Bélgica y se fueron con las manos vacías. Cabe recordar que tuvieron la oportunidad de ponerse arriba en el marcador con un penal en el primer tiempo.

El objetivo para el próximo partido será "lavarse la cara" y ganar sus tres primeros puntos, aunque tenga a un rival muy difícil como lo será Croacia, la vigente subcampeona.