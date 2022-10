Partido de fútbol termina 34 a 0 y equipo ganador se disculpa: “Trabajaremos para que no suceda más”

El pasado fin de semana, se llevó a cabo un partido de fútbol sala de la liga de prebenjamines en España. El Club Deportivo Carbonero el Mayor B, se enfrentó al equipo de Gimnástica Segoviana. El partido terminó con un abultado marcador de 34 a 0 en contra del equipo local.



Gimnástica Segoviana dominó en los 90 minutos, según informó ABC España, al final del primer tiempo, el equipo ya había marcado 21 goles. El marcador al parecer no le gustó al club, quién terminó pidiendo disculpas en sus redes sociales.

Equipo pide disculpas por abultado marcador

Gimnástica Segovia es un equipo conocido por su amplia cantera y su forma adecuada de trabajar con equipos de categorías inferiores. Es por eso que la goleada de su equipo por más de treinta goles les hizo reflexionar sobre el actuar de sus entrenadores y sus jugadores menores de edad.

A través de sus redes sociales, el club emitió un tuit pidiendo las disculpas del caso y aseguró que no volvería a suceder. Además, invitó a los niños a asistir al próximo partido en La Albuera contra el Alcorcón B.

“Este resultado NO nos gusta. Pedimos perdón al CD Carbonero por un marcador innecesariamente abultado que choca con la idea de lo que tiene que ser el deporte base. Trabajaremos para que no suceda más”, se puede leer en su Twitter.

😥Este resultado NO nos gusta. Pedimos perdón al CD Carbonero por un marcador innecesariamente abultado que choca con la idea de lo que tiene que ser el deporte base. Trabajaremos para que no suceda más.

🎟️ Hemos invitado a los niños del Carbonero al partido ante el Alcorcón B pic.twitter.com/O3VK50NmXJ — Gimnástica Segoviana CF (@lagimnastica) October 17, 2022

Tuit genera debate en redes sociales

El tuit publicado el último lunes ya suma más de 5 mil ‘me gusta’ y ha generado distintas opiniones. Mientras algunos creen que sería una falta de respeto para el rival bajar la intensidad del juego, algunos responsabilizan al entrenador por dejar que el marcador fuera tan amplio.

“Con todo mi respeto hacia los niños, si no sirven para jugar al fútbol, que se dediquen a otra cosa. Faltarles el respeto sería ponerse a dar pases de un lado a otro por no querer marcar más goles. Vaya generación de cristal”, “¿El entrenador en qué pensaba al permitir tal desmán? Quiero pensar que es un chaval”, “34 a 0 ¿ante esa diferencia no se puede enseñar que se puede pactar y jugar sin presión? ¿Solo competitividad a muerte?”, fueron algunos comentarios en la red social.