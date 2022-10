Saúl 'Canelo' Álvarez estará fuera del boxeo por un año

Malas noticias para los fanáticos del boxeo. Saúl 'Canelo' Álvarez tendrá que estar fuera de los cuadriláteros por -aproximadamente- debido a una operación en la muñeca izquierda.

Su última pelea fue contra Gennady Golovkin, donde se llevó la victoria. No obstante, sus fanáticos tendrán que esperar un largo tiempo para poder verlo en acción, ya que necesitará mucho reposo después de su intervención quirúrgica. Además, tendrá que ponerse en forma si quiere volver a estar en el ring.

La lesión de Canelo

"Después de la fiesta de 15 años de mi hija, me voy a Estados Unidos. Tengo otras dos opciones de dos médicos y vamos a ver qué es lo mejor para mí. Posiblemente regrese en setiembre", fueron las palabras del campeón mundial indiscutido de los pesos supermedianos ante un medio mexicano. "Sí, desde Caleb Plant tuve la lesión, pero por un descuido dejas pasar el tiempo, piensas que no a pasar nada, pero ahí está el resultado; no me gusta perder. Setiembre posiblemente (sea mi regreso). Vamos a ver qué es lo mejor", finalizó.

Se rumorea que el regreso del boxeador tapatío sería en el 2023 contra el ruso Dmitry Bivol en las 175 libras, una revancha que esperan con muchas ansias los aficionados de esta disciplina.

Por otro lado, dicha noticia confirma que ya no podrá participar en lo que resta del 2022 y se da por terminada la relación con Matchroom Boxing, la promotora de Eddie Hearn que le había asegurado alrededor de 85 millones de dólares por sus peleas contra Bivol y Golovkin. Pero, en caso de concretarse una tercera lucha, la cantidad iba a incrementarse mucho más. En resumen, Canelo Álvarez perderá cerca de 75 millones de dólares por no pelear en diciembre.

