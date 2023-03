Técnico de Cienciano sobre situación de Paolo Hurtado tras ampay: "Creo que está triste"

El último viernes 24 de marzo, Cienciano cayó ante Universitario de Deportes por 3-0. El conjunto del Cusco no pudo con la racha ganadora de los cremas, quienes no conocen la derrota hace cinco partidos.

Tras la caída del cuadro de Cusco en Ate, su técnico Leonel Álvarez se pronunció sobre el rendimiento de su equipo. Esto luego de que los usuarios relacionaran el pobre performance de sus dirigidos con el polémico ampay de Paolo Hurtado.

El DT de Cienciano negó que el resultado ante los cremas esté relacionado con la polémica protagonizada por el popular Caballito junto a Jossmery Toledo.

"No (el tema de Paolo Hurtado no afecta al equipo). Es un tema que hay que tener cuidado, se ha hablado es cierto, pero hay que preguntarle a él", aclaró el colombiano.

Al ser consultado sobre un posible castigo, Álvarez descartó haber contemplado una sanción como comando técnico. "Lo que me compete a mi es la parte deportiva, la parte personal y privada, la respeto. Ya eso tienen que hablarlo con la directiva", agregó.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el estado del futbolista, el colombiano acotó: "Habría que preguntarle a él… yo creo que bien… creo que triste porque es un gran ser humano, pero en esa parte yo no me meto porque a mí no me pasado nunca, no sé ni qué decir".

Técnico de Cienciano habla sobre la lesión de Paolo Hurtado

En la previa del partido entre Universitario vs Cienciano, se conoció que Paolo Hurtado no estaría entre los convocados debido a una lesión. Al ser consultado sobre el estado de salud del futbolista, el colombiano aseguró que este viene recuperándose.

"Yo hablo todos los días con él… Está lastimado, no cicatrizó bien la lesión (a la ingle) y el próximo partido, esperamos tenerlo al menos entre los 20, ya tomaremos la decisión, tenemos que esperar que haya cicatrizado la lesión", acotó.