Top 10 jugadores con mejor media del FIFA 23

FIFA es uno de los mejores videojuegos del mundo, no solo por tener los principales torneos del fútbol, sino por el realismo que tienen los gráficos. Falta poco para que se estrene FIFA 23 y ya se han revelado a los jugadores que tendrán mayor puntaje en el juego.

Hace un par de días algunos jugadores tuvieron la suerte, gracias a un error, de tener el videojuego de FIFA 23, cuando todavía falta un mes para su lanzamiento oficial. Gracias a ello, se conoció antes de tiempo que futbolistas y clubes tienen la mejor valoración.

1. Karim Benzema (91)

El futbolista del Real Madrid tuvo una de sus mejores temporadas en años, siendo muy determinante para la obtención de la pasada Champions League y la liga española. Sus goles le permitieron volver a la selección francesa, donde también es una de las estrellas y es muy probable su presencia en Qatar 2022.

2. Kylian Mbappé (91)

Otro jugador francés que tuvo un rendimiento individual excepcional. Pese a que su equipo, el PSG, no pudo lograr su gran objetivo de ganar la Champions League, fue que más goles metió y dio asistencias a sus compañeros cuando tenía la oportunidad. Ahora, se espera que el delantero siga brillando en Francia, donde es una de las piezas claves.

3. Robert Lewandowski (91)

El ex atacante del Bayern Munich supo mantener su buen nivel en todas las competiciones que disputo. Con su marcha al Barcelona de España, sigue haciendo goles para ayudar al cuadro catalán. El polaco tiene en la mira consagrarse nuevamente como lo hizo cuando se llevó el premio "The Best".

4. Lionel Messi (91)

La ex estrella del F.C Barcelona sigue cosechando logros, pero ahora con la camiseta del Paris Saint Germain. El capitán de la selección argentina espera conseguir su gran objetivo y es ganar el mundial.

5. Kevin de Bruyne (91)

Determinante en su selección y en el Manchester City, el mediocampista belga se mantiene como uno de los mejores en su puesto.

6. Mohamed Salah (90)

La temporada pasada acabó como uno de los goleadores de la liga inglesa, siendo el que más goles anoto para el Liverpool.

7. Virgil Van Dijk (90)

El también jugador del Liverpool supo mantenerse en forma, por lo que muy pocos pueden ser los que le quiten su puesto.

8. Cristiano Ronaldo (90)

El astro portugués no vivió su mejor temporada en años, pero eso no significa que haya perdido su calidad. Es considerado uno de los mayores goleadores en el mundo.

9. Thibaut Courtois (90)

Quizás el mejor arquero del mundo en este momento, sus atajadas le permitieron ganar la Champions con el Real Madrid.

10. Manuel Neuer (90)

Uno de los capitanes de la selección alemana y del Bayern Munich, siempre fue constante y valioso para su equipo.

Ellos fueron los que mejor valoración tendrían en el FIFA 23