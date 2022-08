A pesar de ser el mejor y más reconocido peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor aún no superaría su derrota ante Floyd Mayweather en la pelea del siglo. El recordado combate se llevó a cabo hace 5 años en el T-Mobile Areana de Las Vegas y sin duda alguna fue una noche especial para ambos competidores.

No fue la mejor noche del irlandés, pero a pesar de ello, no se fue con las manos vacías y llenó su cuenta bancaria obteniendo ganancias de 100 millones de dólares. 'The Notorius' aún recuerda cómo fue su preparación previa al combate y revela que los golpes que hacía en el entrenamiento no eran nada comparados a los que realizó en la pelea.

La pelea del siglo

Hubo gran expectativa por el encuentro a 12 rounds en Las Vegas. El combate tuvo muchos momentos emocionantes pero a pesar de los esfuerzos del peleador de artes marciales mixtas, la lógica se impuso y el boxeador profesional pudo derrotarlo sin sufrir contratiempos.

Según especialistas, McGregor no llegaría a superar 6 rounds, pero el peleador seguía en pie hasta el noveno. Sin embargo, el inevitable final llegó y Mayweather hizo lo suyo para que el réferi de por concluido el combate.

El boxeador fue decretado como el ganador del encuentro por nocaut técnico.

¿Cómo fue la preparación del irlandés antes de la pelea del siglo?

Hace un par de años Conor McGregor detalló cómo fue su rutina de entrenamiento para la pelea ante Mayweather y no dudó en contar que fue lo que sintió al ver el video del combate.

"Me avergüenzo cuando veo la manera en que tiraba mis golpes en ese momento. Sólo flotaba en el aire. Miro la pelea y en realidad ni siquiera puedo ver eso ", aseguró Conor.





Busca revancha

No caben dudas que Conor McGregor buscará su revancha y hará lo que sea necesario para conseguir otra oportunidad de demostrar su nivel dentro del cuadrilátero ante Floyd Mayweather. Además, aseguró que se siente preparado para poder salir victorioso de ese combate.

Sin embargo, ‘Notorious’ actualmente está concentrado en su rendimiento en la UFC y tiene un objetivo en mente: tratar de recuperar el título de peso ligero.