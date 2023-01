Adamari López critíca a Bad Bunny por su actitud con una fan: “Si no quiere que la gente lo salude, que se quede en su casa”

No tuvo piedad. Adamari López arremetió contra Bad Bunny luego de que el cantante lanzara el celular de una fanática que intenta sacarse una selfie con él.

Según Benito, había actuado de esa manera porque la joven le “puso el celular en la cara” y le faltó el respeto, algo que la conductora de televisión -en cierta medida- justificó.

Adamari López indignada con Bad Bunny

En el programa Hoy día, Adamari habló sobre el tema del momento: Bad Bunny y la reacción contra una fanática.

Para la conductora, el cantante no le puede faltarles el respeto a sus seguidores para exigir espacio. Ante ello, le recomendó al puertorriqueño que se quedara en su casa si le molestaba la atención de sus fans.

“El respeto no se pide irrespetando a otra persona. Para que ella entienda, tienes que respetarla también y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo va a molestar. Para que quiere ser un famoso si cuando la gente te va a pedir un autógrafo o a pedir una foto, uno no va a querer”, expresó la actriz.

Adamari López recuerda otros incidentes de Bad Bunny con fans

La figura de Telemundo también le recordó al intérprete de ‘Tití me preguntó’ que parte de su éxito es gracias a sus fans. “Si no te gusta algo, no salgas de tu casa o sal y aguanta lo que te toca porque en ese lugar en el que estás te puso el público que te está viendo y apoyando para que tu carrera sea un éxito”, complementó.

Asimismo, Adamari López afirmó que no había forma de justificar la actitud de Bad Bunny y recordó que había tenido otros encuentros con fans y no reaccionó de la misma manera.

“¿Por qué es grosero? No hay razón para justificar una grosería de esa manera. Nos encanta a todos Bad Bunny, pero es reprobable el acto”, preguntó la boricua. “Una muchacha se le subió al carro y se le puso enfrente, él decidió darle un beso. ¿Eso no es una falta de respeto? A eso voy, quién decidió cuándo lanzas el teléfono. No eres respetoso con todos”, agregó.