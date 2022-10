Agrupación peruana clasificó a la semifinal del reality más exitoso de Uruguay

De Perú para el mundo. La agrupación nacional Raíces del Perú sorprendió a todos al clasificar a la semifinal del reality de competencia Got talent Uruguay.

Sander Medina León, Segundo Davalos, Xavier Dariel Valentín Purizaga y Danilo Pérez, integrantes del grupo peruano, no la tuvieron nada fácil. Sin embargo, dejaron anonadados a todos en el escenario al interpretar la canción ‘Niñachay’ del cantautor cusqueño William Luna.

Ante su inminente performance, el jurado decidió por unanimidad darle el pase a la siguiente etapa del concurso, donde actualmente son unos de los favoritos para alzar la tan ansiada copa.

Su pase a semifinales

Durante el último capítulo del programa, la agrupación sabía que tenía que dar más de su 100 % para lograr pasar a la etapa de semifinales y así lo hicieron. Con ‘Cariñito’, uno de los temas más conocidos en Perú, los artistas consiguieron lo que más anhelaban: llegar a una de las etapas finales de la competencia.

Tras su presentación, los miembros del jurado quedaron maravillados y no dudaron en felicitar la calidad de cada uno de ellos. “A mí este grupo me encanta, son unos músicos de excelencia. Me gusta que sean arriesgados, algo que es tradicional que lo transformen y le pongan su estilo”, señaló María Noel Riccetto.

Por otro lado, Orlando Petinatti aseguró que un placer escucharlos siempre y verlos hacer cosas distintas, fuera de lo clásico. “Es muy agradable verlos y escucharlos. Me parece hermosísimo lo que nos han traído, felicitaciones”.

De esta manera, Raíces del Perú logró ingresar a la etapa de semifinales y los usuarios en redes sociales se mostraron muy contentos con lo conseguido por la agrupación.