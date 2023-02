‘Al fondo hay sitio’: Charito y Koky firmaron el divorcio entre lágrimas

En la última emisión de Al fondo hay sitio se vivió uno de los momentos más tristes de la temporada. En esta ocasión, Koky Reyes llegó hasta la casa de los Gonzáles para firmar el divorcio frente a Charito.

Koky firma el divorcio frente a Charito

En los episodios anteriores, Charito fue en búsqueda de Koky para pedirle el divorcio. Esta vez, él llegó a la casa de los Gonzáles dispuesto a firmar frente a su esposa.

Aunque al comienzo Charito pensaba que solo era una forma de convencerla de evitar firmar y darle una nueva oportunidad, Koky aseguró que estaba siendo sincero.

La madre de Joel le preguntó qué lo había hecho cambiar de opinión; sin embargo, ambos coincidieron en que la respuesta no cambiaría su situación.

“Solamente hago esto por tu tranquilidad, Charo”, afirmó Koky antes de dejar su firma en los papeles.

Koky le declara su amor a Charito

“Está claro que no te merezco, pero te juro por Dios que me esforcé”, manifestó Reyes, mientras ella no podía evitar derramar lágrimas de tristeza.

“Me hubiera gustado tanto que funcione, Koky”, respondió Charo entre lágrimas.

El apostador también derramó lágrimas al verla firmar los papeles. Además, decidió declarar su amor una vez más: “Es la última vez que lo diré, te amo y siempre lo haré”.

Finalmente, Reyes dejó la casa diciéndole a su ahora exesposa: “Eres lo mejor que me pasó en la vida”. Esta declaración dejó destrozada a Charito, quien tuvo que ser consolada por Teresita.