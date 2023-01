'Al fondo hay sitio': Diego planea mandar a Alessia a estudiar a España para alejarla de Jimmy

En el último episodio de Al fondo hay sitio, Alessia acompañó a su padre en su vehículo. En medio del trayecto, Diego Montalbán le comentó a su hija que estaba planeando abrir un nuevo restaurante en Cuzco y quiere que ella sea la chef principal del local.

Lee también: 'Al fondo hay sitio': Alessia y Jimmy 'terminaron' después de discutir por Remo.

Pero eso no fue todo, el esposo de Francesca Maldini también comentó que tiene en mente enviarla a Europa para que estudie alta cocina en España. La muchacha quedó en shock después de oír las palabras de su papá.

El malévolo plan de Diego

En los últimos capítulos de Al fondo hay sitio, los fanáticos de la serie vieron como la relación entre Alessia y Jimmy se fortalecía con el paso de los días. No obstante, eso no le agradó a Diego Montalbán, quién sigue sin aceptar al joven.

Por este motivo, el dueño del restaurante 'Francesca's' ideó un plan para separarlos. El cocinero aprovechó que estaba junto con su hija dentro de su carro y le dijo lo siguiente: "Hijita... No se le he contado a nadie todavía, pero estoy considerando la posibilidad de abrir un nuevo restaurante y esta vez me gustaría que sea en el Valle Sagrado, en Cuzco".

Lee también: 'Al fondo hay sitio': Remo le cuenta a Cristóbal que Alessia terminó con él y le terminan robando su maleta.

"Papá... Eso me parece perfecto. Está genial", contestó sorprendida la joven. "Quisiera que tú seas la chef que se encargue de ese restaurante", agregó Diego, lo que dejó a Alessia en shock. "En todo este tiempo, haz demostrado profesionalismo, constancia, disciplina... Haz crecido mucho como chef", comentó el chef, orgulloso de su hija.

"Incluso estoy considerando la posibilidad de mandarte a España. A estudiar Alta Cocina", finalizó, mientras Alessia lo agradecía por la oportunidad que le está dando. Pero todo se trataba de un malvado plan de Montalbán para alejar a su hija de Jimmy.