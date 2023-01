'Al fondo hay sitio': Alessia y Jimmy 'terminaron' después de discutir por Remo

El jueves 12 de enero, se estrenó un nuevo capítulo de Al fondo hay sitio. En el último programa, Alessia decidió terminar su relación con Remo, pero él pensaba que se trataba de una broma por el día de los inocentes. La situación le pareció rara a Jimmy, quien salió para charlar con ella.

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Jimmy terminó su relación con Kimberly y escena conmueve las redes sociales.

La pareja se reunió en un parque para conversar, pero terminaron discutiendo. Al final, la hija de Diego Montalbán se enfureció y 'lo mandó al diablo'.

Alessia 'terminó' con Jimmy

Anteriormente, Alessia decidió terminar con Remo para poder estar con Jimmy, diciéndole que no sentía nada por él.

"Esto no da para más, yo no siento nada por ti. Simplemente no te quiero. Lo intenté mil veces, pero solo me estaba engañando a mí misma", expresó Alessia. Sin embargo, el joven pensó que lo estaban timando por el Día de los inocentes.

Al no encontrar una forma de terminar con Remo, Alessia se reunió con Jimmy para contarle lo que sucedió. "No puede ser... no es verdad, esto no puede ser cierto. Es una pesadilla... ese tipo está loco", dijo el joven González.



Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Diego le compró pasajes a Cristóbal para que regrese a Barcelona.

Alessia señaló que Remo no está enterado de lo que ocurre y que sigue insistiéndole para ir a una fiesta en Tulum. "Está fuera de la realidad y su ego es tan grande que no le entra en la cabeza que alguien pueda terminar con él. Encima, insiste con lo del viaje", respondió ella.

Finalmente, a Jimmy le pareció muy rara toda esta situación, y pensó que Alessia no quería perderse la fiesta en México, pero eso solo la enfureció. La muchacha decidió 'terminar' lo suyo con el hijo de la señora Charito, y se fue del parque.