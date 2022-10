‘Al fondo hay sitio’: Diego se tatuó el nombre de Francesca en la espalda

En el último capítulo de Al fondo hay sitio, emitido este 20 de octubre, se vivió una escena bastante graciosa y a la vez romántica, protagonizada por Francesca Maldini y Diego Montalbán, este último en búsqueda del perdón de Madame.

Como se recuerda, la pareja había peleado en episodios anteriores, por lo que Diego buscó el perdón de su amada, pero los detalles que tenía con ella no eran motivo suficiente para que la señora Maldini lo disculpe.

Diego se tatúa el nombre de Francesca

Al ver que conseguir el perdón de Francesca era difícil, decidió tatuarse su nombre. “Francesca for ever. ¿Lo ves? Es un corazón atravesado por un tenedor. Mis dos grandes amores la cocina y tú”, le dijo a Francesca mientras se lo enseñaba.

La señora Maldini parece que no le gustó mucho el gesto y con cara de asustada le preguntó: “Diego, por favor, dime que es de los que se borran”. Al ver que no era así, se mostró sorprendida.

Luego de eso, los dos entablaron una conversación sobre el problema que habían tenido y Diego le comentó que fue un error lo que hizo con su exesposa al pedirle matrimonio de esa manera.

Francesca le preguntó si quería librarse de su presencia en el restaurante, pero él respondió: “Quiero librarme de tu indiferencia. El restaurante es tuyo puedes estar ahí el tiempo que quieras. Además, te necesito cerca, pero no me prives de tu sonrisa, de tus besos, de tu mirada, los necesito para vivir e inspirarme. En mi vida he tenido muchos restaurantes y a ninguno le he puesto el nombre de mi esposa”.

Francesca perdonó a Diego

Estas palabras llegaron al corazón de Francesca quien finalmente decidió perdonar a su esposo. Ambos finalizaron esta escena tan romántica con un beso de reconciliación.