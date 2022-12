‘Al fondo hay sitio’: Francesca entra en pánico al ver "fantasma" de Doña Nelly caminando

Una noche de espantó vivió Francesca Maldini en la casa de los Gonzales. La esposa de Diego Montalbán se topó con el fantasma de Doña Nelly cantando “se llamaba Charly” y entró en estado de pánico. La empresaria quedó convencida que su antigua rival "cuida" la casa de los Gonzales.

‘Al fondo hay sitio’: Francesca se encuentra con ‘fantasma’ de Doña Nelly

Luego de intercambiar casas por dos días, Francesca se tuvo que adaptar a la precariedad del hogar de sus vecinos y ocupó uno de los cuartos del predio con su esposo, Diego. Sin embargo, durante la madruga un ente le quitó la colcha con que se tapaba.

Madame se levantó intrigada a ver qué sucedía, mientras Montalbán dormía profundamente. Al llegar al pasillo vio la figuraba de Doña Nelly en bata cantando “Se llamaba Charly”. Francesca regresó pasmada a su habitación gritando despavoridamente provocando que Diego Montalbán se despertara.

“La vi, la vi a Nelly Camacho”, gritaba, pero Diego no podía dar crédito a sus palabras. “Seguro has tenido una pesadilla, los fantasmas no existen”, alegaba el papá de Alessia para intentar calmarla.

No obstante, la matriarca de los Maldini seguía perturbada. “Si existen, la acabo de ver estaba cantando su canción”, recalcaba.

El fantasma de Doña Nelly

Luego de la escena, muchos de los seguidores de Al fondo hay sitio se preguntaron si realmente era el fantasma de Doña Nelly o si esta podría regresar a la serie. Sin embargo, todo se trató de una broma de Tito.

El amigo de Pepe se infiltró en la casa durante la madrugada vestido exactamente cómo lucía Doña Nelly, incluso llevando puesto los ruleros en el cabello e imitó la voz de la fallecida para jugarle una broma a Francesca y hacerle creer que su enemiga de toda la vida cuidaba la casa de los Gonzales como fantasma.