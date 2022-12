‘Al fondo hay sitio’: Francesca le pide a Antonia que se vaya de su casa

En el más reciente capítulo de Al fondo hay sitio, Francesca Maldini le exigió a su suegra Antonia Beltrán que deje su hogar. La popular Noni se cansó de las faltas de respeto y se mostró muy enojada; sin embargo, la madre de Diego Montalbán se mostró muy tranquila.

Francesca corre a Antonia de su casa

Ante el pedido de abandonar la casa, Antonia le recordó a Francesca que también era la casa de su hijo y este no iba a permitir que la sacaran de su hogar. La abuela de los Montalbán lamentó que ‘Madame’ se sintiera celosa por su presencia y la tildó de “ridícula”.

Por su parte, Francesca aclaró que no se trataba de celos, sino que estaba cansada de sus faltas de respeto. Ante esto, Antonia le pidió que no se exaltara pues no era bueno “en su condición”.

“Yo no he querido que nuestra relación se diera de esta manera, te recibí con la mejor intención, pero tú empezaste con tus insultos y ahora te sientes la dueña de mi casa. Eso no te lo voy a permitir”, aseguró la matriarca de los Maldini.

Diego le pide ayuda a Peter para separar a las ‘nonis’

La discusión entre Antonia y Francesca fue presenciada por Diego Montalbán, quien no se atrevió a intervenir y decidió pedirle ayuda al fiel mayordomo de los Maldini.

Peter se mostró dubitativo al principio, decidió hacerlo por su ‘Madame’ y detuvo la riña con la excusa de que había una llamada importante para Francesca.

Al principio, Francesca se negó a moverse pues estaba dispuesta a sacar si o si a Antonia de su casa. Sin embargo, tuvo que aceptar e irse, no sin advertirle a su rival que la conversación no había terminado.

“No te preocupes, de aquí no me mueve nadie”, respondió la madre de Diego Montalbán con tono burlón.