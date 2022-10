‘Al fondo hay sitio’: Jaimito y Alessia estarían a punto de darse su primer beso según avance

La popular serie no para de sorprender a más de uno y esta vez no fue la excepción. Los televidentes se encuentran esperando el momento en el que Jaimito y Alessia por fin se den su primer beso. Al parecer, este momento estaría más cerca de lo imaginado.

Luego de que la hija de Diego Montalván se diera cuenta de que sí siente algo especial por el hijo de doña Charo, ambos han protagonizado varias escenas románticas e incluso han estado muy cerca de besarse.

Leer también: 'Al fondo hay sitio': la maldición del padre Manuel en las bodas de la serie

Según las imágenes mostradas en el avance del siguiente capítulo, Jaimito habría ingresado a la habitación de su conquista a pesar de que ella le gritara que se fuera de inmediato. Tras hacer caso omiso a la indicación de la joven, se puede ver al menor de los González acercándose lentamente a su rostro.

No obstante, el joven se animó a confesarle cara a cara todo lo que sentía por ella. “Eres la única que me interesa, no puedo sacarte de mi mente ni de mi corazón”.

Charito preocupada por Joel

Por otro lado, también se puede observar que Charito se encuentra preocupada por la decisión que ha tomado Joel al elegir a una persona mucho mayor que él para entablar una relación amorosa, más aún tratándose de la madre de Kimberly, supuesta enamorada de Jaimito.

Leer también: Úrsula Bozza confiesa que televidentes la acusaron de ser 'La mujer de negro': "Que la producción me pague la terapia psicológica"

Tras enterarse de la noticia, la madre de Joel decide ir en busca de Macarena, a quien desea como nuera a toda costa, para pedirle por favor que ayude a que su hijo a que cambie de opinión. “Qué hace mi hijo saliendo con una mujer que le lleva tantos años, por favor habla con mi hijo, estoy desesperada”, se le escucha suplicar a doña Charo.