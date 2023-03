'Al fondo hay sitio': Jimmy y Alessia cayeron en la trampa de Kimberly y Eva

La relación de Jimmy y Alessia enfrenta uno de sus momentos más difíciles. Kimberly le confesó al menor de los Gonzales que está embarazada. Sin embargo, todo se trataría de una trampa de la joven y Eva.

¿Será el fin de su relación?

Jimmy estaba pasando por un buen momento, pero la reaparición de Kimberly terminó perjudicándolo. La muchacha le confesó que estaba embarazada, dejándolo desconcertado. Alessia también quedó en shock después de oír la revelación de la hija de Dalila.

Desde ese momento, los enamorados estaban preocupados y necesitaban confirmar si dicha información era verdadera. Por esa razón, decidieron hacerle una llamada a su familia. Eva fue la encargada de contestar y fingió ser otra persona para despistarlos. La mujer preguntó si el joven es el padre, pero él le dijo que no lo sabe. No obstante, todo se trataría de una trampa creada por Eva, Kimberly y su mamá.

Los fans estallan contra los guionistas

La historia entre los jóvenes enamorados y Kimberly está siendo objeto de duras críticas de los seguidores. Muchos aseguran que es similar al romance que tuvo Joel con Verónica Miranda en la primera temporada. Cabe recordar que el popular 'Niño Pez' se encontró con su ex, quien le confesó que estaba esperando un bebé suyo. En aquel entonces, Joel mantenía una relación con Fernanda de las Casas. Con el tiempo, Verónica le confesó al hijo de Charito que todo fue una mentira.

Después de ver los últimos avances, algunos fans no dudaron en alzar su voz en protestas contra los encargados del guion. "Palta con la imaginación de los guionistas", "'Al fondo hay sitio' totalmente predecible en esta temporada", "¿Qué se fuman?", "No hay otro guion. Es la misma historia de Joel y Verónica que al final no estaba embarazada", son algunos de los comentarios que dejaron.