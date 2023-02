‘Al fondo hay sitio’: Joel descubrió que Macarena tiene un nuevo pretendiente

La amistad de Joel y Macarena en Al fondo hay sitio podría dar un giro inesperado. En el episodio de este miércoles 8 de febrero, Joel recibió una triste noticia por parte de la hermana de Diego Montalbán.

Macarena le confesó a Joel que le gusta alguien

En una escena, se ve que Macarena está llegando a su casa con una gran sonrisa. De pronto, coge su celular para enviar un mensaje avisando que había llegado a su casa y que la pasó muy bien.

Luego de esto, apareció Joel, quien la vio y le pasó la voz. El hijo de ‘Charito’ notó que Macarena estaba muy distraída y le preguntó cuál era la razón. “Perdón, no te había visto”, le dijo ella. “No me digas que te has vuelto a templar”, le preguntó él a la hermana de Diego Montalbán.

Ella le sonrió y le confesó que estaba saliendo con un chico. “Digamos que hay un chico que me gusta”, reveló Macarena. La cara de Joel cambió por completo al enterarse de esta noticia. Y es que, en los últimos capítulos, el popular Cara de pez dio indicios de que había comenzado a sentir algo por Macarena.

Joel descubrirá quién es el nuevo pretendiente de Macarena

Por ahora no se sabe qué le dirá Joel a Macarena. En un avance exclusivo de lo que pasará en el siguiente episodio, se ve que el hijo de ‘Charito’ está preocupado por la noticia. “No sé. No sé cómo expresar lo que siento”, comentó.

Además, se sabrá quién es el nuevo pretendiente de Macarena, ya que en el avance se le ve recibiendo visita, pero sin revelar la identidad del chico. Joel, por su parte, se quedó mirando para conocer la identidad del nuevo galán.