'Al fondo hay sitio': Joel se arrodilla ante Dalila y le pide matrimonio [VIDEO]

Cada capítulo nuevo de Al fondo hay sitio trae más emociones para sus fanáticos. Desde la llegada de Dalila a la casa de Los Gonzáles, todos los miembros de dicha familia, menos Charito, quedaron encantados con su presencia, sobre todo Joel, quien llegó a proponerle matrimonio.

Lee también: 'Al fondo hay sitio': Charito alborota a Koki con sensual sesión de fotos, pero celular se le pierde [VIDEO].

Una locura de amor

Desde que la llegada de Dalila (interpretada por Lucecita Ceballos) a la casa de Los Gonzáles, todos en la familia parecen haber perdido la cabeza, menos Charito.

Mientras estaban tomando el desayuno, la señora le recordó a Joel que ya pronto regresaran Teresita y Richard Jr. Eso significaba que Dalila y su hija Kimberly tendrían que salir de la habitación. No obstante, Joel sabía que su madre estaba haciendo esto para poder incomodar a su pareja, por lo que no pudo ocultar su molestia.

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Alessia sorprendió a su familia al bailar cumbia en la calle [VIDEO]

Por si fuera poco, Charo indicó que ellas no eran bienvenidas en su hogar y que esa misma noche se irían para siempre. Fue entonces que Dalila se dirigió al cuarto para hacer sus maletas, mientras el resto de la familia miraba a la señora con un poco de disconformidad.

Joel no dudo en seguir a su nueva novia para poder convencerla de que se quede, pero Dalila parece que no estaba dispuesta a ello. Como último recurso, le propone matrimonio, dejándola sin palabras, aunque pudo cambiar de parecer y evadió dar una respuesta. Pero lo que el joven no sabe es que su pareja le hizo un amarre con ayuda de un chamán.