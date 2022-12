‘Al fondo hay sitio’: July debutó como bailarina con aparatosa caída

El último capítulo de Al fondo hay sitio fue uno de los mejores según los fanáticos, y es que se vivieron momentos muy graciosos. Hubo una competencia en el barrio de “Las nuevas Lomas” que enfrentó a Los Gonzales y a los Montalbán en diferentes pruebas.

July sufrió caída antes de presentarse a bailar



Llegó el momento en que July sacó cara por los Gonzales y tenía que pasar una prueba de baile. Para esto, salió caracterizada de la Teresita, vistiendo con la ropa de dicho personaje.

Al momento que estaba caminado para dirigirse a la pista de baile, la joven sufre una terrible caída en medio del lugar. “Tierra, ábrete y trágame”, fue lo que pensó mientras estaba en el piso. Sin embargo, se dio ánimos a sí misma: “Mis papás no me enseñaron esto. Cuando uno se cae, se levanta”.

Al ver que todavía seguía en el piso, Cristóbal la ayudó a levantarse, pero fue interceptado por su enamorada quien llegó de forma inesperada y lo sorprendió con un beso justo antes de que él llegara a July.

Esto impidió que Cristóbal la pudiera socorrer. Sin embargo, July se puso de pie sola mientras todos le preguntaban si se encontraba bien. Ella respondió que sí y continuó hacia el escenario.

El jurado canceló el show que tenía preparado July

Para su mala suerte, uno de los jurados salió a decir que lamentablemente ya no podía reanudar su número y que lo mejor era que siguiera practicando. Esto provocó la reacción del público que comenzó a protestar. La mirada de July reflejaba la tristeza que sentía por dentro, aunque no se sabe si fue porque no pudo participar o por ver a Cristóbal con su enamorada.