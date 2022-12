‘Al fondo hay sitio’: Koky fue acusado de robar y lo arrestaron

Las cosas en Al fondo hay sitio se han puesto más interesantes. A raíz de que los Gonzales se mudaron a la casa de los Montalbán y viceversa, han surgido varios problemas para los miembros de ambas familias. El más reciente ha sido el que involucra a Koky.

Resulta que al retornar cada uno a sus casas, Francesca Maldini fue a su cuarto para revisar sus cosas y se dio cuenta de que no estaba una de sus pertenencias más costosas. El primero en pronunciarse fue Diego quien le dijo a su pareja que fue Koky.

Koky fue arrestado y llevado a la comisaría

Al principio, la señora Maldini no le creyó lo que le decía, pero luego Diego se encargó de convencerla. Es por esa razón que Francesca fue a la comisaría a sentar su denuncia contra él. Luego de eso, agentes policiales acudieron a la casa de los Gonzales para llevárselo.

La pareja de Charito no supo qué decir ante las pruebas que tenía la policía y tuvo que ser arrestado. Todo este escándalo sucedió a vista de los demás vecinos quienes se encontraban en el barrio. Diego comenzó a señalarlos como si fueran unos delincuentes.

El futuro de Koky es incierto

En las escenas siguientes se ve cómo la policía se lleva a Koky a la comisaría más cercana para iniciar un proceso contra él. La pareja de Charito tuvo que posar ante las cámaras y luego dejó sus huellas dactilares para la toma de pruebas.

Por el momento, no se sabe cuál será el proceso por el que pasará Koky. Por su parte, los Gonzales indicaron que no son delincuentes, y hablarán con Francesca a fin de que quite la denuncia y puedan liberar a su familiar. Los fanáticos tendrán que esperar para saber qué pasa en los siguientes capítulos.