‘Al fondo hay sitio’: Macarena le confiesa a Charito que se besó con Joel

La popular serie Al fondo hay sitio no deja de sorprender. Esta vez, Macarena Montalbán tuvo un desliz y terminó contándole a Charito que se besó con Joel. ¿Qué pasó en el capítulo 85? Entérate en esta nota.

¿Qué pasó con Joel Gonzáles?

Joel Gonzáles tiene una nueva ilusión, se trata de Dalila, la madre de Kimberly. El ‘cara de pez’ no quiere sentir nada por Macarena, así que decidió darse una oportunidad y empezar a salir con la madre de la enamorada de Jaimito. Para consternación de Charito, quien desesperada fue en búsqueda de Macarena Montalbán para que hablara con su hijo y lo ayude a entrar en razón.

“Qué hace mi hijo saliendo con una mujer que le lleva tantos años, por favor habla con mi hijo, estoy desesperada”, suplicó Charito.

Sin embargo, Macarena cree que Joel quiere sacar a su ex del corazón y necesita encontrar un nuevo amor. Aunque mencionó que lo importante era que Joel sea feliz, no se escuchó muy convencida.

Macarena le confiesa a Charito que besó a Joel

En un nuevo capítulo de la serie, Macarena reveló su más guardado secreto, pero ante la insistencia de Charito, le confesó que sí se había besado con Joel.

“Me tienes que dar detalles. Ya pues Macarena, te estás comportando como una niña. Me dijiste que se besaron. Me vas a contar o quieres que le pregunte a Joel”, insistió Charito.

Macarena tuvo que aclarar que, si bien se había besado con Joel, lo hicieron para comprobar que no tenían sentimientos por el otro.

“Decidimos probarnos y darnos un beso de prueba para así demostrar que no sentimos nada el uno por el otro. No se me movió ningún pelo”, aseguró.

Charito, lejos de creer en sus palabras, está dispuesta a hacer cualquier cosa para que Joel termine su nueva relación y se dé una nueva oportunidad con Macarena.