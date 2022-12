‘Al fondo hay sitio’: Peter confiesa que compró la casa de los Gonzales y le pide a Don Gilberto guardar el secreto

El cierre de temporada de Al fondo hay sitio está siendo uno de los mejores más interesantes de la historia. Y es que los últimos capítulos han mostrado cosas bastante interesantes, como las revelaciones de secretos muy guardados.

Don Gilberto le dijo a Peter que sabía su secreto

Durante el intercambio de casas entre los Gonzales y los Montalbán, Don Gilberto revisó unos papeles de Peter, y descubrió que él había comprado la casa.

Desde ese momento, Don Gilberto no había conversado con su amigo hasta el día de ayer. “Tú sabes bien quién compró la casa, no te hagas. Tú nos conseguiste esta casita. No sé cómo hiciste, pero nosotros estábamos en la calle, no teníamos a dónde ir, nos botaban de los parques y tú nos conseguiste esta casita”, expresó Don Gil.

Peter admitió que fue él quien lo hizo

Al principio, Peter se hacía el desentendido y lo negaba todo. Incluso, expresó que ya le estaba fallando el cerebro a su amigo. Sin embargo, el mayor de los Gonzales solo quería agradecer lo que había hecho por ellos.

“Te estaré eternamente agradecido, amigo mío”, se le escucha decirle a Peter, quien volvió a negar todo y dijo que ya le había cansado esa situación por lo que se fue.

No obstante, el mayordomo dudó en irse y se quedó para decirle que Don Gilberto que no se lo dijera a nadie. “Por el amor de Dios, Gilberto, nadie debe de enterarse. Sí, yo les conseguí esta casa, pero si Francesca se entera, me bota”, expresó Peter.