Brunella Horna pasa ‘roche’ haciendo ensalada navideña y 'Giselo' la aconseja: “No te cases”

Brunella Horna protagonizó un bochornoso momento al demostrar sus dotes en la cocina. Sus compañeros no desaprovecharon la oportunidad para bromear sobre ello.

Este miércoles en América hoy, los conductores tuvieron que presentar recetas para una cena navideña. Ethel Pozo hizo el plato principal y les enseñó a sus compañeros a hacer un pollo a la brasa casero, mientras que Janet Barboza hizo un puré de camote. Finalmente, Brunella preparó una ensalada tropical.

Brunella pasa ‘roche’ haciendo ensalada

Brunella se mostró muy confundida al hacer la receta, pues cuando tuvo que mencionar los ingredientes terminó confundiendo la mostaza con el vinagre y no supo distinguir las especias.

“No sé qué es... sal y pimienta, limón, vinagre ¿no?, ¿qué hablo?”, mencionó la rubia a Gino Pesaressi, quien estaba de invitado en el programa. “Un poco espeso el vinagre”, comentó el bailarín al notar la confusión.

Las cosas no mejoraron, pues la conductora del espacio confundió la cantidad de ingredientes en la salsa de la ensalada y el sabor no fue del agrado de sus compañeros.

“Yo no me he burlado de ustedes. Señora, yo he dicho que su pure es rico”, comentó ante las burlas. “Es que no tiene sal, no tiene pimienta, solo tiene mostaza”, señaló Gino.

Por su parte, Edson Dávila fue muy directo tras probar la salsa y le pidió a su compañera: “No te cases”.

Janet Barboza acusa boicot en su receta

Janet Barboza también pasó un momento parecido, sin embargo, la 'Rulitos' señaló que la producción le colocó camotes quemados a la receta.

“Importante no quemen su camote porque le van a salir un pure con sabor ahumado”, señaló mientras pelaba los camotes quemados.

“Yo denuncio maldad aquí en la receta de la señora, se están riendo”, acusó Ethel Pozo. “Te das cuenta Ethel...Como quieren boicotear mi receta”, comentó Janet.