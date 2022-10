‘Al fondo hay sitio’: Teresita rompe en llanto al saber que su diseño fue vendido para vestir a un perrito

La serie Al fondo hay sitio sigue sorprendiendo a los televidentes, no solo con sus escenas hilarantes, sino también con las dramáticas. Esta vez fue protagonizado por el personaje de Magdyel Ugaz, quien no pudo evitar romper en llanto al sentirse un fracaso con su negocio.

¿Qué pasó con el negocio de Teresita?

Al ser despedida de su trabajo en el restaurante de Diego Montalbán y Francesca Maldini, Teresa decidió emprender junto a Macarena y vender ropa para bebés. Sin embargo, sus extravagantes diseños no tuvieron el éxito que hubiera esperado.

En el capítulo anterior, Macarena llamó a ‘Teresita’ para darle noticias sobre su negocio. La buena noticia fue que logró vender el vestido y recibió veinte pedidos más. Sin embargo, al ver por su ventana, la hija de Don Gilberto se sorprendió al percatarse que su vestido fue destinado para vestir un perro.

Teresita rompe en llanto al saber que un perrito luce su diseño

En el último capítulo de Al fondo hay sitio, Teresa tomó la drástica decisión de abandonar su emprendimiento con Macarena. En medio del llanto, fue encontrada por Charito quien preocupada le preguntó que le había pasado.

Ella le explicó que el negocio no había funcionado como pensaba, pues su vestido fue vendido para un perro y entendió que Macarena no lo había hecho con mala intención, pues nadie quería comprar su ropa.

La popular ‘Teresita’ no pudo evitar sentirse fracasada, aunque Charo lo negó. “Mira cuántos años tengo, ¿qué he logrado laboralmente? No soy nada, no soy nadie”, dijo llorando.

Charito le dijo que era una buena hija y una gran madre, a lo que Teresita expresó que quería triunfar en la moda para que su hijo Richard Jr. se sintiera orgulloso de ella y que extrañaba mucho a su madre Doña Nelly.