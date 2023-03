'Al fondo hay sitio' y el homenaje a Peter que descolocó a los fanáticos de la serie

En Al fondo hay sitio, Peter quería probar que Diego Montalbán le era infiel a Francesca Maldini. Lastimosamente, se topó con Claudia Llanos, quien estaba dispuesta a terminar con la vida del mayordomo. Ante ello, la serie decidió hacerle un homenaje a uno de sus personajes más populares y queridos.

El adiós a Peter

Peter decidió volver a Las Nuevas Lomas para poder probar la infidelidad de Diego Montalbán. Desde que lo conoció, nunca se llevó bien con él, pero cuando estaba cerca de encontrar pruebas, recibió una terrible sorpresa. Claudia Llanos seguía con vida y esta vez nada la detendría.

La Mirada de Tiburón la apuntó con un arma, pero McKay falleció debido a un fuerte paro cardíaco. La villana prosiguió a llevar a el cuerpo a un lugar desolado para deshacer de la evidencia. Después, salen una serie de flashbacks de los mejores momentos del personaje, quien dejó un gran legado en los fans de la serie.

Las teorías de los fanáticos

Después de la escena de la cremación, los seguidores de Al fondo hay sitio no podían creer que el popular Pipo murió. Ellos consideran que esa no es la manera adecuada de sacar al personaje del programa. Como se recuerda, Adolfo Chuiman habló sobre el tema el pasado mes de febrero con 'El Comercio'. "Yo no sé qué es lo que va a pasar con él. Si finalmente se va, regresa, se casa con ‘Madame’, o se consigue otra ‘madame’. Lo que me gustaría es que tenga un final digno", dijo el actor.

Ante ellos, los fanáticos explicaron que ese no sería el fin del mayordomo. Según sus argumentos, McKay fingió que estaba sufriendo un ataque al corazón para que Claudia no le dispare. Asimismo, notaron que al final de los flashbacks, se escucharon latidos, lo cual llena de esperanza a los fans.

