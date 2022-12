Alejandra Baigorria se reencuentra con Said Palado en 'Esto es guerra' tras el ampay: ¿Qué dijo la guerrera?

El final de la temporada de Esto es guerra se acerca y los competidores históricos llegaron al set para animar a sus respectivos equipos.

Uno de ellos fue Alejandra Baigorria, quien tuvo que abandonar el programa por una lesión en el hombro. La Rubia de Gamarra contó cómo está yendo su proceso de recuperación, pero, no se quiso pronunciar sobre su relación con Said Palao.

Alejandra Baigorria quiere volver a competir

La popular Patrona, como es sabido, se perderá la Gran Final debido a una lesión. “Yo aún no me opero porque tengo que esperar que se desinflame. Calculo que en los primeros días de enero me estaré operando, dependiendo lo que diga el doctor", indicó en un primer instante.

Sin embargo, aseguró que le gustaría volver a la competencia lo más pronto posible. "La recuperación serán dos meses, así que me limita bastante. Y sí, yo soy tan terca que ahora con solo estar en este set quiero competir. No puedo estar acá sin hacer algo, me gusta”, complementó

La reacción de Said Palao

En tanto, el combatiente se mostró sonriente en todo momento, no despegó su mirada de Alejandra Baigorria y la aplaudió durante sus declaraciones.

Por el momento, la rubia no se manifestó sobre el ampay del Samurái bailando con una modelo en una fiesta de música electrónica.

La última información que se supo es que la pareja estuvo en Chaclacayo animando un show navideño para niños.

Todo parece indicar que la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao sigue estando fuerte y han decidido no darles importancia a los escándalos.