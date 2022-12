¡Aquí no pasó nada! Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen juntos en show navideño

¡Sin roches! Said Palao y Alejandra Baigorria se vieron más felices que nunca durante una actividad navideña en Chaclacayo. La pareja no brindó detalles sobre el ampay de Said y reafirmaron que todo estaba bien entre ambos.

Said Palao y Alejandra Baigorria animan chocolatada

El portal Instarándula mostró imágenes de Alejandra y Said en Chaclacayo, lugar donde Sergio Baigorria (el padre de Alejandra) fue elegido como alcalde. Una de las teorías apunta a que la pareja habría aprovechado el viaje para animar una chocolatada navideña donde se les vio muy cercanos.



Esto sorprendió a los seguidores de Samu, quienes enviaron fotos y videos a su perfil en instagram, indicando que todo estaría bien entre ellos: “Soy de Chacla y ahorita están haciendo un show EN VIVO la Baigorria con Said, ya que su papá ganó como alcalde”

¿Qué pasó con Said Palao?

Como se recuerda, el chico reality fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina, quien lo captó bailando y tomando de la cintura a una jovencita.

Se trata de la modelo Melissa Byrne, quien aseguró que Palao sí le habría coqueteado. “Hubo un coqueteo, digamos que sí. Quiero aclarar que yo no tenía ni idea de que él estaba con pareja venga y me baile”, indicó en un primer momento.

Luego, añadió que nada fue plaenado. “Yo estaba pasando y él me agarra de la cintura, me dice algo que no logré entender, simplemente lo miré. Una como mujer se da cuenta cuando le estaban coqueteando”, finalizó.