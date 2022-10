Alex Rodríguez se sincera sobre la boda de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López se casó hace algunas semanas con el actor Ben Affleck, en un evento que ha sido comentado por todos, salvo por Alex Rodríguez, exnovio de la cantante.

Sin embargo, hace pocas horas el exbeibolista habló sobre el matrimonio, dejando a más de uno sorprendido. Pero, ¿qué dijo?

'A-Rod' se sinceró

A finales de septiembre, Rodríguez fue invitado al programa Who's talking to Chris Wallace?, donde habló sobre si se encontraba molesto con Jennifer López tras terminar la relación y a los pocos días empezar a salir con Ben Affleck.

"Antes que nada, quiero decir que me alegra saber que nunca seré un candidato presidencial, porque me machacarías (con tus preguntas). Con Jennifer, mira, fue una buena experiencia. Le deseo a ella y a sus hijos, que son inteligentes, hermosos y maravillosos... les deseo lo mejor. Eso es todo", respondió Alex.

De igual forma, A-Rod habló de diferentes pasajes en su vida, destacando los contratos que obtuvo en su carrera y el cambio de nombre: "Creo que cuando miras mi vida, tenía 15 años cuando Sports Illustrated me nombró como uno de los mejores jugadores del país. En ese entonces era Alex Rodríguez y, luego, en algún momento del camino, a mis 24 años, obtuve un contrato de 250 millones de dólares. Perdí un poco mi camino y me convertí en A-Rod. Así que, en mis veintes, treintas, quizá no estaba en mi mejor (momento)", explicó el exbeisbolista.

Por otro lado, finalmente, aseguró que sería un gran esposo. "Creo que seré una gran pareja o esposo o padre después de mi suspensión, gracia a las lecciones que aprendí de mis mayores errores", finalizó.