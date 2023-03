Alfa de ‘Gran hermano’ revela que le ofrecieron cargos políticos: “Les dije que no”

Walter ‘Alfa’ Santiago es uno de los personajes más polémicos de la última edición de Gran hermano. El exparticipante del reality admitió este miércoles que, tras abandonar la casa, recibió varias ofertas para incursionar en la política. Sin embargo, el exhermanito aseguró que las rechazó.

'Alfa' no quiere incursionar en política

En una reciente entrevista en La Nación, Alfa contó que diversos partidos políticos se le acercaron para pedirle que se uniera a sus filas, ofreciéndole cargos estatales. “Estoy en contra de todo lo que es la política. Yo salí de Gran Hermano y me ofrecieron puestos políticos y a todo el mundo les dije que no. Me dijeron para ser candidato a concejal, para el partido tal o para el otro. De un montón de partidos que no vienen al caso”, empezó diciendo.

El exparticipante del reality aclaró que los rechazó, pues considera que no tiene las cualidades necesarias para asumir cargos políticos. “No voy a entrar porque para estar en política hay que ser idóneo y saber”, comentó.

“En diciembre del 83 se inventó la profesión de ‘los ineptos para todos son aptos para política’. Entonces si sos un buen piloto de autos o un buen cómico e hiciste reír a un montón de gente o cantaste bien, podés ser candidato”, acotó.

De acuerdo con Alfa, tener popularidad no es suficiente para incursionar en política. “Soy un personaje que salió a la luz por lo que hablé y dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político de ninguna manera”, sentenció.

La reflexión de Alfa sobre la política argentina

“La política acá se toma en broma y estás administrando la plata de todo el mundo”, manifestó Alfa. Asimismo, el exhermanito dio su opinión sobre la inestabilidad política de Argentina.

“Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran, hoy seríamos Alemania o un país del primer mundo”, argumentó.

Por otro lado, al ser consultado sobre las declaraciones que dio en la casa de Gran hermano, acerca del supuesto delito de coimas del presidente Alberto Fernández. Alfa decidió no responder, justificándose con que tiene “amnesia temporal”. Y es que, en su momento, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, le pidió a la producción del reality que se retracte.